غلق 55 منشأة وتحصيل 99 ألف جنيه غرامات فورية في حملات تموينية بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، باستمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وفي هذا الإطار نفذت أحياء شرق والعجمي ومركز ومدينة برج العرب، بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية، حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء.

181 محضرا في حملات الإسكندرية

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية اليوم، فإن حملات الأحياء أسفرت عن غلق عدد 55 منشأة، والتحفظ على عدد 1235 حالة إشغال متنوع، بالإضافة إلى تحرير 181 محضرا متنوعا، بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ99 ألف جنيه على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية وذلك خلال أسبوع.

استمرار حملات الإجراءات الاحترازية

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء والجهات المعنية.