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مصر الثانية إفريقيًا في عدد صفقات الشركات الناشئة خلال عام 2022

كتب:

وليد عبد السلام
03:18 م | الجمعة 17 فبراير 2023
شركات ناشئة

شركات ناشئة

تُعد الشركات الناشئة المصرية واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في القارة الإفريقية، والتي تستهدفها الصناديق والمؤسسات الاستثمارية العالمية، حيث تمكّنت الشركات الناشئة المصرية من جمع أكثر من 700 مليون دولار خلال 2022، ما يجعلها واحدة من أهم القطاعات جذبًا للاستثمارات في مصر.

مصر الثانية إفريقيًا في عدد الصفقات

وجاءت مصر في المرتبة الثانية بين دول إفريقيا، من حيث عدد صفقات الشركات الناشئة خلال عام 2022، بعدد صفقات بلغ 144 صفقة، تشكل ما نسبته 21% من إجمالي حجم الصفقات في القارة الافريقية البالغة 764 صفقة، وفقا لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار.

مصر الثالثة إفريقيا في حجم التمويل

واحتلت مصر المرتبة الثالثة إفريقيًا، من حيث حجم التمويل خلال 2022، مستحوذة على 16% من إجمالي التمويل البالغ 6.5 مليار دولار.

كما جاء قطاع التكنولوجيا المالية، في المرتبة الأولي من حيث حجم التمويل خلال 2022، مسجلة نحو 261.6 مليون دولار، تمثل ما نسبته 33% من إجمالي حجم التمويل في القارة الإفريقية.

787 مليون دولار 

واستطاعت الشركة الناشئة المصرية، جمع ما قيمته 787 مليون دولار خلال 2022 بنمو نسبته 21%، مقارنة مع بعام 2021.

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بقلم وليد عبد السلام