«الداخلية»: ضبط شخصين بالشرقية بتهمة الإتجار في أسلحة «محدثة الصوت»
12:30 م | الجمعة 10 مارس 2023
وزارة الداخلية
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط شخصين يقيمان بمحافظة الشرقية لقيامهما بالإتجار في الأسلحة «مُحدثات الصوت والذخائر الخاصة بها»، دون ترخيص، واتخذا من دائرة مركز شرطة الزقازيق مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وبتفتيش مسكن أحدهما عُثر بداخله على عدد 43 طبنجة صوت بالخزائن الخاصة بها و2 بندقية ضغط هواء وطبنجة هيكلية وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وعدد 4 سلاح أبيض و109 جراب متنوع و4 280 علبة زيت تنظيف أسلحة و2 صديري ومجموعة من أدوات التصليح والتنظيف ومبلغ مالي وجهاز كمبيوتر.
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.