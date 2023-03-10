«التعليم» تعلن تفاصيل البرنامج التدريبي لتنمية مهارات النساء.. «المرأة تقود»

وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الإعلان عن البرنامج التدريبي (المرأة تقود للتنفيذيات) المقدم من الأكاديمية الوطنية للتدريب، مشيرًا إلى أنه يهدف من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية إلى تنمية مهارات النساء والاستثمار في تدريبها، لمنحها فرصا حقيقية للمشاركة والتأثير في المناصب والمواقع التنفيذية.

مدة البرنامج

- يستمر برنامج المرأة تقود التنفيذيات لمدة 10 أشهر منها تسعة أشهر من التدريبات داخل من الأكاديمية وشهر تدريب من المبدئي في القطاعين الحكومي أو الخاص بإجمالي 263 يوما تدريبي، سيتم خلالها إثراء المشتريات بتجربة التدريبية في التخصصات والمعارف.

منهجية التدريب والتعلم التفاعلي

- تعتمد منهجية التدريب بالأكاديمية على التعلم التفاعلي وذلك من خلال (ورش عمل ومحاضرات ودراسات حالة و مناقشات ، تدريب ميداني )

الشروط الواجب توافرها في المتقدمات

- مصرية الجنسية.

- مقيمة داخل جمهورية مصر العربية.

- حاصلة على مؤهل جامعي.

- تعمل في القطاع العام والخاص أو عمل حر.

- سنها ما بين ٥٠- ٢٢ عاماً .

- حاصلة على شهادة TOEFL بتقدير لا يقل عن ٤٥٠ درجة أو شهادة 1ELTS امبير (يتم تسليمها قبل بدء البرنامج).

- مستوفية استمارة تسجيل كاملة.

خطوات القبول في البرنامج

- التقديم والتسجيل الكترونية.

- اختبار المتقدمين مع شروط التقديم.

ارسال بريد الكتروني للمتقدمين عند القبول.

شروط التسجيل

- للسيدات الراغبات في التقديم للالتحاق بالبرنامج التدريبي المذكور عبر الرابط التالي: (https://nta.eg/ar-wife.html).

- أن تتحمل الوزارة أية أعباء مالية.