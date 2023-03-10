ضبط 5 تشكيلات عصابية لترويج المخدرات في الإسكندرية وسوهاج

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي ومديريتي أمن الإسكندرية وسوهاج، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائر أقسام شرطة أول وثان العامرية بالإسكندرية وطهطا بسوهاج، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وتم ضبط عنصر إجرامي حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزته 320 طربة لمخدر الحشيش تزن 32 كيلو جرام ومبلغ مالي، كما تم ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية حال تواجده بمحيط سكنه الكائن بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزته 125 طربة لمخدر الحشيش تزن 12,500 كيلو جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول

كما تم ضبط عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول، وضبط 3 عناصر إجرامية حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبحوزتهم عدد 165 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي و3 هواتف.

مديرية أمن سوهاج

وضبطت الحملات تشكيلا عصابيا مكون من 4 عناصر إجرامية يقيمون بدائرة قسم شرطة طهطا حال تواجدهم بدائرة القسم وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش تزن 2,250 كيلو جرام وكمية من مخدر الأفيون و4 سلاح أبيض ومبلغ مالي و4 هواتف محمولة وميزان حساس.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 4 ملايين جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.