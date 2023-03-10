تراجع سعر طن الأرز الشعير اليوم في المحافظات 300 جنيه

سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم تراجعاً كبيراً للغاية ليصب بذلك في مصلحة قطاع كبير من المستهلكين، حيث شهد سعر طن الأرز الشعير «عريض الحبة»، تراجع بقيمة 300 جنيه لكل طن مباع، وفقاً لعمليات البيع والشراء التي أجريت داخل الأسواق الحرة والمتاجر المنتشرة في شتي ربوع محافظات مصر.

تراجع سعر طن الأرز الشعير اليوم

وأكد حاتم عبدالغفار عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن سعر طن الأرز الشعير اليوم، شهد تراجعا لم يحدث منذ أسبوعين بما يعود بالنفع علي المواطنين، إذ سجلت أسعارها التالي:

- سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة بـ14ألفا و800 جنيهاً، وسط تراجع بلغ 300 جنيه لكل طن مباع.

- سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة بـ 14ألفا و500 جنيهاً، وسط تراجع بلغ 150 جنيهاً لكل طن مباع.

سعر طن الأرز الشعير اليوم الجمعة

وأشار «حاتم»، أن سعر طن الأرز الشعير اليوم شهد حركة بيع علي نطاق واسع خاصة في تداول وبيع الأرز الشعير «رفيع الحبة»، لافتاً إلى أن محافظتي، كفر الشيخ، والدقهلية، ينتجان بواقع 81% من محصول الأرز الشعير على مستوى المحافظات.