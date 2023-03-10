ضبط مخدرات بـ2 مليون جنيه بحوزة عنصر إجرامي في الدقهلية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية.

ضبط تاجر مخدرات

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومشاركة مديرية أمن الدقهلية، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة شربين، وبحوزته 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلوجراما، وكمية لمخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلوجرام وكمية لمخدر الآيس (الشابو) وزنت كيلوجرام وبندقية آلية و2 خزينة وطبنجة وخزينة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و2 هاتف محمول وميزان حساس ومبلغ مالي.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,370,000 مليون جنيه تقريبا).

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.