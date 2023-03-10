حسن شاكوش يحتفل بزفافه داخل أحد فنادق القاهرة.. الليلة

يحتفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش بزفافه، اليوم الجمعة، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد كبير من أصدقائه من داخل الوسط الفني وخارجه.

وقال مصدر لـ«الوطن»، إن شاكوش سيخضع لجلسة تصوير مع عروسه داخل الفندق، عصر اليوم الجمعة، وذلك تحت إدارة أحد المصورين، ومن المقرر أن يمتد حفل الزفاف حتى الساعات الأولى من صباح الغد.

خطوبة حسن شاكوش على فتاة من خارج الوسط الفني

وكان حسن شاكوش قد احتفل بخطوبته في إطار عائلي يوم 27 يناير الماضي، وذلك بحضور صديقه المطرب عمر كمال الذي حرص على تهنئة «شاكوش» وخطيبته حينها بخطوبتهما عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بنشره لصورة تجمعه معهما من مكان الحفل.

عمر كمال في خطوبة صديقه حسن شاكوش

ولم يكتف عمر كمال بنشر الصورة، بل شارك متابعيه بنشر مقطع مصور من الحفل أثناء رقص شاكوش على نغمات أغنيتهما «بنت الجيران» التي حققت نجاحاً كبيراً وقت طرحها.