مصدر يكشف موعد ومكان حفل زفاف حسن شاكوش

قرر مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إقامة حفل زفافه يوم 10 مارس الجاري بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وفقًا لما أكده مصدر مقرب منه، وبحضور عدد كبير من أصدقاءه ونجوم ومشاهير الفن.

نجوم الفن في حفل زفاف حسن شاكوش

وقال المصدر لـ«الوطن»، إن حسن شاكوش يضع حاليًا اللمسات النهائية على حفل الزفاف المقرر أن يحضره عدد كبير من نجوم الغناء، وسيحييه عمر كمال وحمو بيكا، وفقًا لتصريحات المصدر.

العروس من خارج الوسط الفني

وكان حسن شاكوش قد احتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني بمنطقة التجمع الخامس، الشهر الماضي، بعيدًا عن وسائل الإعلام.

وأحيا عمر كمال حفل خطوبة صديقه حسن شاكوش، وغنى معه أغنيتهما الشهيرة «بنت الجيران» والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير، فيما حرص على تهنئته عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، ونشر صورا وفيديوهات من الحفل، متمنياً لصديقه حياة سعيدة.