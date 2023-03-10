استقرار الدولار عالمياً وسط ترقب «بيانات التوظيف الأمريكية»

شهد مؤشر الدولار استقرارا اليوم، في تعاملات اتسمت بهدوء نادر وسط تقلبات الأسواق العالمية وذلك قبيل صدور بيانات مهمة عن الوظائف في الولايات المتحدة، في وقت لاحق من اليوم، بينما تراجع الين بعد أن أبقى بنك اليابان على إجراءات التحفيز دون تغيير.

وقفز الدولار بما يصل إلى 0.63% مقابل الين، في تحرك تلقائي بعد أن أبقى بنك اليابان سياسته دون تغيير في اجتماع السياسات الأخير للمحافظ هاروهيكو كورودا قبل أن يترك منصبه في أبريل، وفقا لوكالة «رويترز».

وتخلى الدولار لاحقا عن بعض المكاسب ليرتفع في أحدث تداول إلى 0.4% عند 136.65 ين، وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في أسبوعين مقابل الفرنك السويسري، وانخفض في أحدث التداولات 0.2% إلى 0.9302 فرنك بعد أن هبط 0.9% يوم الأربعاء.

أعلى مستوى في 5 أشهر

فيما سجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى له في خمسة أشهر مقابل الكندي عند 1.386، وصعد 0.7% مقابل الكرونة النرويجية مسجلا أعلى مستوى في خمسة أشهر، وارتفع اليورو والإسترليني إلى 1.0595 دولار و1.19425 دولار على الترتيب، ليتركا مؤشر الدولار مستقرا عند 105.23 نقطة.

تقرير الوظائف غير الزراعية

وتتجه الأنظار في الوقت الحالي إلى تقرير الوظائف غير الزراعية الذي يصدر في وقت لاحق من اليوم، وهي بيانات رئيسية يمكن أن تعطي مؤشرات على الخطوات التالية للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وكان جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي صرح في وقت لاحق بأن الطريق لا تزال طويلة للقضاء على التضخم، ما أعلى مؤشرا للأسواق بأن البنك سيواصل زيادة أسعار الفائدة بوتيرة أطول خلال الفترة المقبلة.