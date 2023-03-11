حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج عاطفيا ومهنيا.. تحذير للثور

أصدرت عبير فؤاد خبيرة الأبراج وعلم الفلك، توقعاتها وتفاصيل حظك اليوم السبت الموافق 11 مارس 2023، التي تتغير بشكل يومي على الصعيد المهني والعاطفي.

في السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم السبت الموافق 11 مارس، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 11-3-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك يمنحك سحرا وجاذبية وطاقة عاطفية.

حظك اليوم برج الحمل 11-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك أن تدرس وتحسب جيدا وتوازن حالتك المادية.

حظك اليوم برج الثور 11-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يطالبك بالحذر وعليك أن تراجع جيدا البنود والشروط الخاصة بشأن شراكة مهنية.

حظك اليوم برج الثور 11-3-2023 على الصعيد العاطفي

سواء كنت متزوجا أو خاليا تجنب الدخول في مناقشات حادة مع من تحب أو مع شريك حياتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 11-3-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. فينوس في منزل الأصدقاء يمدك باليقظة والحضور بالقدرة على التأثير في الجنس الآخر.

حظك اليوم برج الجوزاء 11-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل مما يجعلك تتحرك بنشاط وحيوية وتنفعك موهبتك التنظيمية وقدرتك على التفاوض.

حظك اليوم برج السرطان 11-3-2023 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعما لك وتستطيع أن تثبت وجودك وتضع أقدامك على الطريق الصحيح، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 11-3-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدفعك للانطلاق في كل اتجاه وتسعد بأوقات تجمعك بمن تحبهم.. لا تتردد في التعبير عما بداخلك من مشاعر حب.

حظك اليوم برج الأسد 11-3-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وقد يسبب لك خلافات مع البعض وعليك أن تكون أكثر تفهما ومرونة.. قم بدورك حتى وإن كان ضد إرادتك.

حظك اليوم برج الأسد 11-3-2023 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الشمس وعطارد بمنزل المدخرات يمنحانك يقظة وقدرة كبيرة على التخطيط للمستقبل وتنمية مدخراتك.

حظك اليوم برج العذراء 11-3-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يحمل لك مفاجآت حلوة وانفتاحا اجتماعيا.

حظك اليوم برج العذراء 11-3-2023 على الصعيد المهني

تمضي في طريقك نحو أهدافك بحماس، وتشعر بالمتعة لتواجدك مع الأقارب والأخوة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 11-3-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. المريخ بمنزل الحظ يمنحك طاقة عاطفية وحضورا وقدرة كبيرة على التأثير في الآخر.

حظك اليوم برج الميزان 11-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تعتني بحساباتك وراجع جيدا خطواتك واحذر المغامرة.

حظك اليوم برج العقرب 11-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في برجك ويمنحك ذلك كل السحر والتألق والجاذبية.

حظك اليوم برج العقرب 11-3-2023 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد بمنزل الحب يمنحانك طاقة عاطفية وحضورا أخاذا.

حظك اليوم برج القوس 11-3-2023 على الصعيد العاطفي

اليوم يطالبك الفلك بعدم الظهور والعمل خلف الستار.

حظك اليوم برج القوس 11-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للوحدة والتأمل، وقد يساعدك ذلك على التوصل لنتائج مهمة.

حظك اليوم برج الجدي 11-3-2023 على الصعيد المهني

الشمس وعطارد في منزل العلاقات يمنحانك يقظة ويدفعانك نحو التخطيط جيدا لأعمالك وتعطي لها الأولوية.

حظك اليوم برج الجدي 11-3-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب وتساعدك اليوم نصائح الأصحاب في الوصول لأهدافك.

حظك اليوم برج الدلو 11-3-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. فينوس بمنزل العلاقات تمدك بالقدرة على التأثير في الآخر ويمكنك تغيير أي انطباع خاطئ عنك بالبرهان والأدلة.

حظك اليوم برج الدلو 11-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مولود برج الدلو مما يجعلك تميل للابتعاد قليلا.. كن مستعدا للاجتهاد فلا شيء يُدرك بدون تعب.

حظك اليوم برج الحوت 11-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك تمضي متفائلا وواثقا من نفسك وراضيا عن أدائك وتبهر الجميع.

حظك اليوم برج الحوت 11-3-2023 على الصعيد العاطفي

تبدو متفائلا وقد تسمع كلمات الحب والإعجاب وتجد الرومانسية في الأجواء.