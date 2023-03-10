حظك اليوم الجمعة وتوقعات الأبراج عاطفيا ومهنيا.. تحذيرات للحمل وبشرى للقوس

أعلنت عبير فؤاد خبيرة الأبراج وعلم الفلك، تفاصيل حظك اليوم الجمعة الموافق 10 مارس 2023، التي تتغير بشكل يومي على الصعيد المهني والعاطفي.

في السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم الجمعة الموافق 10 مارس، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 10-3-2023 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنب الخلافات لتقضي أوقاتا سعيدة مع شريك حياتك.

حظك اليوم برج الحمل 10-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك ومن المهم أن تنتبه لحقوقك وتحمي مصالحك.

حظك اليوم برج الثور 10-3-2023 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس في منزلي الصحة ويطالبك أن تتحرك بهدوء وتهتم بصحتك وسلامتك، ومن المهم أن تنظم وقتك وجهودك.

حظك اليوم برج الثور 10-3-2023 على الصعيد العاطفي

من المفيد أن تبتعد عن الأضواء، وألا تتكلم عن أخبارك، وعن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الجوزاء 10-3-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدفعك للتعبير عما بداخلك من رومانسية، ويمنحك قدرة على التجديد.

حظك اليوم برج الجوزاء 10-3-2023 على الصعيد المهني

تتحرك بكل الطاقة والنشاط، وتنجز أعمالك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج السرطان 10-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك ومن المهم أن تتذكر أن أخطاء الماضي يمكن إصلاحها بالإصرار والمثابرة.

حظك اليوم برج السرطان 10-3-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس وقد تدفعك للانغماس في ذكريات حزينة أو مؤلمة.. حاول أن تقاوم لتستمتع بالحاضر.

حظك اليوم برج الأسد 10-3-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يمنحك القدرة على إقامة حوارات متوازنة تسمح لكل فرد بالتعبير عن نفسه.

حظك اليوم برج الأسد 10-3-2023 على الصعيد المهني

أينما ذهبت يحالفك الحظ وتؤتي جهودك ثمارها، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 10-3-2023 على الصعيد العاطفي

اليوم كن مستعدا للتعامل بلباقة مع الأهل والأحباب لتسعد بدعمهم لك.

حظك اليوم برج العذراء 10-3-2023 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس بمنزلي المال وعليك اليوم أن تهتم بكل عمل تقوم به ولا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم برج الميزان 10-3-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الوضع الفلكي يمنحك اليوم سحرا وجاذبية، فقط تمالك أعصابك ولا تستسلم للعصبية.

حظك اليوم برج الميزان 10-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بروح تفاؤل ورغبة في الانطلاق.

حظك اليوم برج العقرب 10-3-2023 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس في منزلي الصحة برج العقرب ويطالبك ذلك أن تتحرك في حدود ما تسمح به طاقتك وقواك.

حظك اليوم برج العقرب 10-3-2023 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بألا تتبرع اليوم بالحديث عن أخبارك الشخصية.

حظك اليوم برج القوس 10-3-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. فينوس والقمر داعمان وتبدو مليئا بالتفتح مع الأشخاص المقربين منك.

حظك اليوم برج القوس 10-3-2023 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر بمنزل المشروعات يدفعك لتنمية أعمالك، ويمنحك إصرارا على تحقيق أحلامك.

حظك اليوم برج الجدي 10-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك.. حاول اليوم أن تتقبل الأمر الواقع بصدر رحب واعمل بدقة.

حظك اليوم برج الجدي 10-3-2023 على الصعيد العاطفي

حاول أن تحافظ على السرية واللباقة في حياتك الشخصية ولا تسمح بالتدخل في شؤونك الخاصة.

حظك اليوم برج الدلو 10-3-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات تعدك بتوافق أفضل مع الأهل والأحباب وتقترب منهم بذكاء.

حظك اليوم برج الدلو 10-3-2023 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك التاسع يمدك بروح الفضول ويدفعك نحو القراءة وتنمية معارفك ويساعدك ذلك على التطور.

حظك اليوم برج الحوت 10-3-2023 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس في منزلي المال، وعليك اليوم أن تنتبه لخطواتك المهنية ولحساباتك المالية، وتمهل في قراراتك الشرائية.

حظك اليوم برج الحوت 10-3-2023 على الصعيد العاطفي

إذا اعتنيت بأقوالك تستطيع أن تغير الأمور سريعا لصالحك، وتحسن إدارة المواقف الصعبة.