حظك اليوم برج العقرب.. تجنب الإعلان عن خططك

تتعدد وتتنوع صفات ومميزات مواليد برج العقرب، إذ يتمتع بشخصية قوية وثقة كبيرة في النفس، وشخصية هادئة تحب الابتعاد عن المشكلات، ويبذل ما بوسعه لتحقيق الأهداف والطموحات المختلفة التي يملكها، ويتميز بشخصية حساسة وعاطفية، ويمتلك الصديق والوفاء والإخلاص، وجاذبية كبيرة، فهو شخصية هادئة وغامضة في ذات الوقت، يفضل الوحدة والانطواء، ويتصف بالهدوء والرزانة، ويسعي لتحقيق كافة أهدافه، ودائم البحث عن الحقيقة ولا يهدئ حتي يجدها، وعقله لا يتوقف عن التفكير، وواثق جداً من ذاته.

وفي السطور الآتية، نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 9 مارس 2023، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني والصحي

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة وقد يتسبب لك ذلك في انخفاض طاقتك وعليك أن تهتم براحتك، بحسب عبير فؤاد عن برج العقرب.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي والاجتماعي

القمر في منزلك الثاني عشر مما يجعل اليوم غير مناسب للحديث حياتك وأخبارك وتجنب الإعلان عن خططك، حسب خبيرة الأبراج والفلك.