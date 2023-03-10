عمرو يوسف يروج لمسلسله الجديد الكتيبة 101: انتظروا عملا مختلفا

كشف الفنان عمرو يوسف عن البوستر الرسمي لشخصيته ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الذي يخوض من خلاله السباق الرمضاني لعام 2023.

شارك الفنان عمرو يوسف جمهوره بصورة البوستر عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك» مصحوبة بتعليق: «بدأ العد التنازلي 14 يوم على شهر رمضان الكريم، نوعدكم بعمل مختلف ينال إعجابكم إن شاء الله، رائد نور صلاح العزب».

عمرو يوسف يكشف موعد طرح التيزر

كما كشف عمرو يوسف عن أن التيزر الدعائي الخاص بمسلسل الكتيبة 101 سيتم طرحه اليوم: التيزر أو الإعلان الدعائي القصير النهاردة جاهزين؟».

أبطال مسلسل الكتيبة 101

يذكر أن مسلسل الكتيبة 101 يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم عمرو يوسف وآسر ياسين وفتحي عبد الوهاب ووفاء عامر وعدد كبير من الفنانين بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف وهو من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.