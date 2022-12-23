نجوم الفن يهنئون عمرو يوسف في عيد ميلاده: الشهم الكريم

يحتفل اليوم، الفنان عمرو يوسف، بعيد ميلاده الـ42 باعتباره من مواليد 23 ديسمبر 1980، وتلقى عددًا كبيرًا من التهاني، خصوصًا بعد الرسالة التي وجهتها له زوجته الفنانة كندة علوش، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، من خلال نشر مجموعة صور تجمعهما سويًا مصحوبة بتعليقها: «كل سنة وأنت طيب وناجح ومبسوط يا حبيبي وسبب حياتي وسعادتي».

عيد ميلاد عمرو يوسف

وحرص عدد كبير من أصدقائهم من داخل وخارج الوسط الفني، على تقديم التهنئة إلى عمرو يوسف بمناسبة عيد ميلاده، والدعاء له وزوجته باستمرار حياتهما، أبرزهم الفنان عمرو سعد، الذي كتب قائلًا: «الله يسعدكم ويزيدكم محبة ونجاح»، ودعت لهما هند صبري بالسعادة والنجاح.

وكتبت الفنانة أصالة في رسالتها إلى عمرو يوسف بمناسبة عيد ميلاده: «كل سنة وعمّورة بألف خير وصحة ونجاح والله، يخلّيلنا ياه قمرنا وسندنا وحبيبنا الشهم الكريم الحنون»، ووصفت جميلة عوض، صديقيها عمرو يوسف وكندة علوش بأنهما «قمرين».

انطلاقته عام 2007

وعلى الرغم من دراسته الحقوق، إلا أن عمرو يوسف اتجه إلى مجال الإعلانات ثم العمل في البرامج الفنية، وكان ظهوره الأول ممثلًا على شاشة التليفزيون من خلال الفرصة التي منحها له الفنان نور الشريف من خلال مسلسل «الدالي» عام 2007.

أعمال عمرو يوسف

من المسلسلات التي شارك فيها، «هانم بنت باشا، لحظات حرجة، القطة العميا، طرف تالت، نيران صديقة، عد تنازلي، ظرف إسود، عشم إبليس، طايع».

ومن الأفلام السينمائية التي شارك فيها عمرو يوسف، «مقلب حرامية، ولاد رزق، كدبة كل يوم، هيبتا، رد فعل، برتيتا».