وزارة الأوقاف تعلن موضوعات خطب الجمعة الأربع خلال شهر رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف عن موضوعات خطب صلاة الجمعة خلال شهر رمضان المقبل 1444 هجريا، والتي من المقرر إلقائها خلال صلوات الجمعة الأربع على مدار الشهر الكريم.

خطبة الجمعة

وقالت الوزارة في بيان لها إن خطبة الجمعة الأولى بعنوان الصوم ومكارم الأخلاق، أما الجمعة الثانية بعنوان الصوم وأثره في تربية النفس، فيما يأتي عنوان الجمعة الثالثة السكينة والطمأنينة في القرآن الكريم وفضائل العشر، بينما الجمعة الرابعة تكون بعنوان كيف نستقبل ليلة القدر؟.

واختتمت وزارة الأوقاف بيانها داعية للأمة الإسلامية ببلوغ شهر رمضان الكريم: «بلغنا الله وإياكم رمضان بكل خير».

صلاة الجمعة

وتناولت خطبة الجمعة اليوم «منزلة الشهداء عند ربهم»، وجاء فيها: «إنَّ للشهداءِ عندَ ربِّهِم (عزَّ وجلَّ) منزلةً عظيمةً، ومرتبةً ساميةً، بِمَا قدمُوه مِن تضحياتٍ فداءً للدينِ والوطنِ، فهُم وإنْ رحلُوا عن دنيانَا فإنَّ ذكراهُم خالدةٌ باقيةٌ، عرفانًا بجميلِهِم، وتقديرًا لبطولاتِهِم، كمَا أنَّهُم أحياءٌ عندَ ربِّهم (عزَّ وجلَّ) يرزقُونَ مِن فضلِهِ، ويكرمونَ بكرمِهِ الذي لا يُوصف، حيثُ يقولُ الحقُّ سبحانَهُ: { يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللّه مَعَ الصَّابِرِينَ * وَلاَ تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللّه أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ }، وعن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ (رضي اللهُ عنهُمَا) قال: لقينِي رسولُ اللهِ ﷺ فقالَ لي يا جابرُ ما لِي أراكَ منكسرًا، قلتُ يا رسولَ اللهِ استُشهدَ أبِي، وتركَ عيالًا ودَيْنًا، قال أفلَا أبشرُكَ بما لقَي اللهُ بهِ أباكَ، قال قلتُ بلَى يا رسولَ اللهِ قال ما كلَّمُ اللهُ أحدًا قطُّ إلَّا مِن وراءِ حجابٍ، وأحيَا أباكَ فكلَّمَهُ كفاحًا، فقالَ يا عبدِي تمنَّ عليَّ أُعطِك، قالَ يا ربِّ تُحيينِي فأقتلَ فيكَ ثانيةً، قالَ الربُّ عزَّ وجلَّ إنَّهُ قد سبقَ منِّي أنَّهُم إليهَا لا يُرجعُون، قال وأُنزلَتْ هذه الآيةُ ولا تحسبنَّ الذين قُتلِوا في سبيلِ اللهِ أمواتًا بل أحياءٌ عندَ ربِّهم يُرزقُون}».