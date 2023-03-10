مبادرة «كتف في كتف» بالغربية توزع 9 آلاف و257 كرتونة مواد غذائية

قال أحمد العربي، مشرف في قطاع الأعمال المدنية ببنك الطعام المصري، إن محافظة الغربية تشهد محاكاة لفعالية «كتف في كتف»، داخل استاد طنطا الرياضي، وتم تجهيز وتعبئة 9275 كرتونة مواد غذائية، ويتم توزيعها على الأسر المستحقة بمناسبة شهر رمضان، عن طريق الجمعيات الشريكة مع بنك الطعام، بناء على كشوفات المستفيدين المرسلة.

الفئات المستهدفة

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه المواد يستهدف توزيعها على المرأة المعيلة، وكبار السن وأصحاب العجز والإعاقة، عن طريق 102 جمعية أهلية بمحافظة الغربية، موسمية وشهرية، وسيتم تسليم كراتين المواد الغذائية للأسر المستفيدة اليوم، عن طريق مبادرة طرق الأبواب التي تنفذها جمعية خير بلدنا.

وأشار «العربي»، أن الكرتونة تشتمل على جميع المواد الغذائية التي تحتاجها الأسرة، وتكفي لمدة شهر، وهي عبارة عن «3 كيلو أرز، 2 كيلو مكرونة، وزجاجة زيت، وكيلو سكر، وعبوة شاي، 2 كيس فول، كيس ملح».

كتف في كتف الخير يلف

وقالت آية السيد، إحدى متطوعات مباردة كتف في كتف، لـ«الوطن»، إنها حرصت على الحضور والمشاركة في تعبئة الكارتين من المواد الغذائية، من أجل توزيعها على المستحقين، وأن العمل التطوعي شيء يفيد الإنسان في حياته وآخرته.

وأكدت أنها حرصت على التطوع ومشاركة زملائها اليوم في مبادرة كتف في كتف، ورفعوا شعار «كتف في كتف الخير يلف»، كما حرصت على تعبئة الكراتين بالمواد الغذائية والمستلزمات الأساسية داخل البيت المصري، ثم القيام عقب ذلك بتوصيل تلك الكراتين إلى الأسر الأكثر احتياجا بقرى محافظة الغربية.