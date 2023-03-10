مبادرة «كتف في كتف» الأكبر في العالم.. تستهدف دعم ملايين المصريين

قال محمود الجارحي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مصر، إن التحالف أطلق أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر والعالم، من خلال مبادرة «كتف فى كتف» لدعم المواطنين في المحافظات كافة، موضحًا أن مبادرة "كتف في كتف"، تستهدف الوصول إلى 4 ملايين أسرة من خلال توزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية متنوعة.

وأضاف «الجارحي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية ليندا عبداللطيف، أن المبادرة قائمة على تنظيم محكم وتضافر جهود تام من كل المؤسسات المنتمية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبدعم من مؤسسات الدولة كافة لكي تقوم بمهمتنا على أكمل وجه.

وأوضح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي علي مدار الفترة الماضية كان هناك تمهيد لإطلاق فعالية «كتف في كتف»، من خلال قوافل متنوعة في معظم محافظات الجمهورية واستطعنا الوصول إلى الأهالي في مناطق متعددة آخرها منذ أيام في جنوب سيناء.

يذكر أن مبادرة «كتف في كتف» تعمل على توفير 4 ملايين صندوق مواد غذائية، تصل جميع المحافظات المصرية، حتى الحدودية منها قبل شهر رمضان المبارك، كما سيتم إنشاء مطابخ على مستوى المحافظات لتوفير الوجبات الساخنة للمواطنين، ويكفي صندوق «كتف في كتف» أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة شهر.