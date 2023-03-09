وزير الآثار الأسبق يصدر رواية عن الملك خوفو باللغتين العربية والفرنسية قريبا

أعلن الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق وعالم المصريات، إصدار رواية له ولأول مرة عن الملك خوفو الذي يُعد بمثابة الملك الأقرب قلبا له، موضحا أنه من أهم وأعظم الشخصيات والملوك في تاريخ الحضارة المصرية القديمة، وله العديد من الإنجازات أبرزها الهرم.

إصدار باللغتين العربية والفرنسية

وأضاف عالم المصريات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الرواية ستصدر باللغة العربية خلال شهر أبريل المقبل، والفرنسية يوم 16 مارس، ويجرى نشرها من قبل دار نهضة مصر.

هرم الملك خوفو

ونشر «حواس» في كتابة الحارس أيام زاهي حواس أنه قضى أجمل أيام حياته داخل استراحة في منطقة الأهرامات، وإحساسة بالفخر بالقدماء المصريين الذين تركوا لغزا حير العالم أجمع وجعله في حيره شديدة عاجز عن حلها.

وأشار إلى أنه كان يحب أن يستيقظ ليرى شروق الشمس وسطوع أشعتها على هرم خوفو، والشعور بالسعادة لكونه يعيش بين أعظم ملوك الكون، وكانت تغمره نفس السعادة حين غروب الشمس أيضا، بالإضافة إلى حرصة الشديد على زيارة منطقة الأهرمات.