تحرير 30 محضر نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بالمنيا

قاد تاج جلال، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص بالمنيا، حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المخابز البلدية بقريتي بني عبيد وجريس، وتم تحرير 30 مخالفة نقص وزن، وخبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة، وعدم وجود سجلات التفتيش.

تشديد الرقابة على المخابز

وأكد رئيس مركز أبو قرقاص على مواصلة الحملات وتشديد الرقابة على المخابز والمنشآت التموينية لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة لإنتاج الخبر ومدى توافره حفاظاً على حقوق المواطنين.

حملات يومية مكثفة

وواصلت الوحدات المحلية تكثيف الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتصدي للتلاعب بالأسعار واحتكار السلع، والعمل على توفيرها والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، وذلك حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

رفع كفاءة الميادين والشوارع

كما واصلت الوحدات المحلية جهودها لتطوير ورفع كفاءة الميادين والشوارع وزراعة وتجميل وتمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بمراكز المحافظة، بهدف تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين بمختلف القطاعات، وتيسير الحركة المرورية داخل الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة.

على الجانب الآخر، قال سعيد محمد رئيس مركز ومدينة مطاي، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة للتجميل والدهانات وتنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، بالتزامن مع تنفيذ حملات زراعة الأشجار والتجميل ضمن المبادرة الرئاسية للتشجير (100 مليون شجرة)، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية مستمرة في زراعة وري الأشجار على مستوى القرى والتوابع لإضفاء المنظر الجمالي للطريق وللتعامل الأمثل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ واستغلال الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة تحقيقا للصالح العام.