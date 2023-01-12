مصنع «أبوقرقاص».. عملاق إنتاج السكر بـ6 آلاف طن يوميا

ينتج مصنع «أبوقرقاص»، الذى يقع بطريق الصعيد الزراعى جنوب محافظة المنيا، 6 آلاف طن يومياً، وذلك بعد إنشاء خط إنتاج عملاق للبنجر فى تسعينات القرن الماضى، بينما يعود إنشاء المصنع إلى عام 1871، حينما قرر الخديو إسماعيل إنشاء 19 مصنعاً فى ربوع مصر لوقف استيراد السكر المكرر من الخارج، ويضم أيضاً الكثير من الصناعات التحويلية الأخرى، منها الكحول الإثيلى النقى من المولاس.

وقال المهندس علاء محمود، مدير مصنع سكر أبوقرقاص، إن المصنع متعدد الأنشطة، حيث يتم إنتاج السكر من القصب والبنجر، ويتم إنتاج الكحول النقى للتصدير بمصنع التقطير، وهناك مصنع لإنتاج علف من لب البنجر، وهناك منتج يستخدم كسماد لتخصيب التربة، ويبدأ توريد القصب والبنجر سنوياً من شهر يناير حتى أغسطس، ونستهدف تحقيق إنتاجية أكبر العام الجارى 2023.

«علاء»: التوريد يبدأ من يناير حتى أغسطس بإجمالي 130 ألف طن بالموسم

وأوضح «علاء» أن الطاقة الإنتاجية للمصنع، والذى يتبع شركة السكر والصناعات التكاملية، تتراوح بين 120 و130 ألف طن خلال موسمى توريد القصب والبنجر، منها 70 ألف طن من البنجر، حيث يستقبل 400 ألف طن من محصول القصب المزروع بكثافة فى مراكز جنوب المنيا: «ملوى، أبوقرقاص، ديرمواس»، ويبدأ موسم توريد القصب فى يناير من كل عام، كما يستقبل 650 ألف طن بنجر ويبدأ توريده فى منتصف مارس، كما يتم إنتاج الكحول الإثيلى الأبيض النقى من المولاس بطاقة تصل إلى 120 ألف لتر يومياً.

وقال مدير المصنع إنه يقع على مساحة 85 فداناً تقريباً، فى الجنوب الشرقى من مدينة أبوقرقاص أمام ترعة الإبراهيمية، ويضم كوادر بشرية مدربة تمتلك خبرات كبيرة فى إنتاج السكر، وأسهمت فى بناء العديد من المصانع بالداخل والخارج، فعدد عماله 1500 يضخون 6 آلاف طن سكر يومياً، منهم 100 موظف بإدارة رقابة الجودة، ما بين فنى وكيميائى وعامل.