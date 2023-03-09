نائب محافظ المنيا يراجع الخطة العامة لإدارة الأزمات والكوارث

عقد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، اجتماعا تنسيقياً بين كافة الأجهزة التنفيذية لمراجعة الخطة العامة للجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر وكذلك كافة الخطط الرئيسية والفرعية والسيناريوهات للأخطار المحتملة وكيفية الاستعداد لها والتعامل معها، حرصاً على اتخاذ كافة التدابير اللازمة تحسبا لحدوث أية مستجدات طارئة.

جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام لمحافظة المنيا، ورؤساء المراكز، ووكلاء الوزراء، مديري المديريات الخدمية، محمد زيدان مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة والجهات المعنية في هذا الشأن.

خريطة الأخطار المحتملة

راجع نائب المحافظ، خريطة الأخطار المحتملة على كافة المستويات، للتأكد من ملاءمتها وكيفية التعامل معها في ضوء الخبرات السابقة والمحتملة وفقا للوضع الراهن، بالإضافة لاستعراض كافة الإمكانيات الحالية وتحديد مدي كفاءتها وصلاحيتها لمواجهة أي أحداث طارئة وتنفيذ تدريبات ميدانية بشأن الاستعداد والجاهزية.

التعامل مع الموقف في حالة حدوث أي طوارئ

كما ناقش نائب محافظ المنيا، الاستعدادات الخاصة بكافة الأجهزة التنفيذية والجهات المتخصصة، حيث استمع لجهود كل جهة من حيث الإمكانيات البشرية والفنية المتخصصة للتعامل مع الموقف في حالة حدوث أي طوارئ، مؤكداً على ضرورة التنسيق المباشر بين كافة الأجهزة والجهات حرصاً على تحقيق الصالح العام.