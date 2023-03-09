مكافأة 500 جنيه للعاملين بالأجر اليومي في جامعة المنيا

وافق الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا، على صرف مكافأة تشجيعية 500 جنيه للعاملين بجامعة المنيا بنظام الأجر اليومي بالقطاع التعليمي، تقديراً لما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية، بما ساهم في إنجاح العملية التعليمية والإدارية بالجامعة، وحثهم على بذل المزيد من المجهودات في خدمة الجامعة.

مواجهة الأزمة الاقتصادية وحماية الأسرة المصرية

وأكد فرحات أن جامعة المنيا تحرص على دعم جميع العاملين بها، وتقدير مجهوداتهم وما يبذلونه من جهد في خدمتها، وذلك انطلاقاً من الخطى الثابتة التي تنتهجها القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة حزم البرامج الاجتماعية لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية، وحماية الأسرة المصرية.

ندوة عن المخاطر والتحديات التي تواجه البلاد

علي جانب آخر، نظمت أسرة طلاب من أجل مصر ندوة تثقيفية بكلية الآداب بعنوان «المخاطر والتحديات التي تواجه البلاد وحرب الشائعات وكيفية الحفاظ على الهوية المصرية» لمناقشة عدد من القضايا المجتمع الهامة التي تمس الشباب.

حضر فعاليات الندوة، الدكتور حسام عبد الرحيم المنسق العام للأنشطة الطلابية، والدكتور علاء حمزاوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رحاب محمد أنور رئيس قسم الاعلام، ومحسن سيد مدير إدارة الاتحادات والاسر، د.طارق زغلول مدير إدارة رعاية الطلاب بالكلية، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

تناولت الدكتورة رحاب سراج الأستاذ بقسم الإعلام ومحاضر الندوة، عدد من المحاور خلال الندوة، أبرزها كان حول وسائل التواصل الاجتماعي كبيئة حاضنة للشائعات، وتعريف الشائعات، وتأثيرها في اوقات الازمات، ومصادر تلك الشائعات، وأنواعها، وعوامل، ومراحل انتشارها، وتأثير الشائعات على الآمن الوطني، وكيفية تحصين أنفسنا من الشائعات، ومصادر المعلومات الدقيق والخاصة بالمؤسسات الحكومية، إلى جانب مجهودات الدولة واستراتيجيها في لتعزيز الهوية الوطنية.