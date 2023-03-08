انقلاب سيارة نقل محملة على الطريق الصحراوي في المنيا

انقلبت سيارة ربع نقل بسبب انفجار الإطار أثناء سيرها بالطريق الصحراوي الغربي أمام مزرعة دواجن في مركز أبوقرقاص بالمنيا، وتسبب ذلك في إعاقة حركة المرور، وتم رفع السيارة وتسيير الحركة.

انقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوي الغربي

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 3964 ي د ج، ربع نقل، بالطريق الصحراوي الغربي أمام مزرعة الدقهلية للدواجن، في زمام قرية أسمنت، بمركز أبو قرقاص، بسبب انفجار الإطار.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص، تبين أن السيارة كانت محملة بسماد عضوي لتخصيب الأراضي الزراعية، مما تسبب في حدوث إعاقة جزئية بالحركة المرورية دون إصابات بشرية، وتم رفع السيارة وتسيير الطريق.

انقلاب دراجة بخارية بسبب السرعة

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب دراجة بخارية، بسبب السرعة، بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية (8)، التابعة للوحدة المحلية لطوخ الخيل، بمركز المنيا، مما أسفر عن إصابة عصام عبد الحميد حسين 50 عاما، مقيم بقرية صفط الغربية، باشتباه كسر بالذراع اليسرى وجرح قطعي، وتم نقله إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.