«بيطري الشرقية»: إجراء المسح التناسلي الشامل لـ5 آلاف رأس ماشية

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري، إن المديرية (إدارتي التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالمديرية وأقسام التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالإدارات الخارجية) قامت خلال شهر فبراير الماضي بإجراء المسح التناسلي الشامل لـ 5 آلاف و709 رؤوس ماشية، وإجراء التلقيح الاصطناعي لـ 1702 رأس ماشية، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المصرية.

المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية يتم من خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية، بهدف تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.

تنمية الثروة الحيوانية

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة بذل الجهود لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة توفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية.