إزالة 6 آلاف متر تعديات بالبناء المخالف في الشرقية

تمكنت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، من إزالة 6 آلاف متر تعديات بالمباني المخالفة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية لن تتواني في توجيه ضرباتها المتلاحقة لإزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد، وكذلك التصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة، برصد أي متغير مكاني ليتم تنفيذ إزالة التعديات الفورية له، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابه، مؤكداً أنه سيتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله.

ضبط مخالفات وإزالة تعديات

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، نفذت الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص، وأسفرت خلال الفترة من 1 مارس حتى 9 مارس عن تنفيذ إزالة 6 آلاف و200 متر بمراكز ومدن وأحياء المحافظة وفرض سيادة القانون على المخالفين.