شيرين عبد الوهاب تنفي شائعات اختفائها وتتوعد مروجيها بملاحقتهم قضائيا

أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أنه لا صحة لكل الشائعات التي تم تداولها حول حياتها الشخصية في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى انتهائها من تسجيل أغنيات ألبومها الجديد.

وأكدت شيرين في بيان صادر عنها، أعلنه محاميها الخاص أنها في مرحلة الإعداد لأغنيات جديدة لإمتاع جمهورها، مشيرة إلى أن هناك من ينتهز فرصة تفرغها الفني للخوض بغير حق في حياتها الشخصية لحصد مشاهدات ومتابعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمصالح خاصة بهم.

شيرين تعلن ملاحقتها لمروجي الشائعات عنها

وأوضح البيان أن شيرين كلفت محاميها بملاحقة أدعياء الشهرة ممن يستحلون نشر وإتاحة أخبار كاذبة لإثارة القلق لدى جمهورها الذي تعتز به، وتحرص على إسعاده بأغانيها وتنأى به عن مروجي الشائعات الكاذبة.

شيرين تهنئ جمهورها بشهر رمضان المبارك

ووجهت شيرين التهنئة لجمهورها بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الجميع بكل الخير.