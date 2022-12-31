مصدر: شيرين عبدالوهاب وفضل شاكر يحضران لـ«ديو» جديد

نشر الفنان فضل شاكر، عبر صفحته الرسمية «إنستجرام»، صورا للفنانة شيرين عبد الوهاب، برفقة زوجها حسام حبيب، معلقا «شو اشتقت لهيدي الجمعة الحلوة، بعد سنين طويلة و شو اشتقتلكن».

سبب تواجد شيرين مع فضل شاكر

وعلم «الوطن» من مصادره الخاصة، أن شيرين عبد الوهاب وفضل شاكر، يحضران لديو جديد، وذلك بعد نجاح أغنية «العام الجديد» سنة 2004، والذي ما زال يعتبر الأقوى بين كل الأغنيات المتعلقة بالعام الجديد.

شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا بالكويت

ومن جهته، تحيي الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفلا غنائيا في الكويت يوم 12 يناير 2023، وذلك في عودة منها لاستكمال نشاطها الفني بعد أزمتها الأخيرة، إذ روجت للحفل من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ونشرت بوستر الحفل، وعلقت: «جمهور الكويت الحبيب.. لقاءنا يتجدد بتاريخ 12 يناير قاعة الارينا 360 وسنة سعيدة عليكم.. تنظيم وإنتاج شركة فاشونيت».

وقال نبيل إدوارد مدير أعمال شيرين عبد الوهاب، في تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن»، إن شيرين عبد الوهاب تعمل هذه الأيام على قدم وساق من أجل طرح مجموعة أغانٍ جديدة، ومن المقرر طرح 3 أغانٍ خلال الفترة المقبلة، لا سيما عن إحيائها حفلا غنائيا قريبا في إحدى الدول العربية.