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شيرين عبدالوهاب تغني «الغزالة رايقة» رفقة ابنتها (فيديو)

كتب:

أحمد عبد الرحمن
06:12 م | السبت 26 نوفمبر 2022
شيرين عبد الوهاب رفقة ابنتها

شيرين عبد الوهاب رفقة ابنتها

فاجأت ابنة الفنانة شيرين عبدالوهاب الجمهور، عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات القصيرة «تيك توك»، بفيديو رفقة والدتها، وهما تغنيان أغنية «الغزالة رايقة»، للطفل محمد أسامة وكريم محمود عبدالعزيز.

@hanaelfeky_

mommy

الصوت الأصلي - MIR

أول ظهور لشيرين عبدالوهاب بعد تعيينها مدير أعمالها 

يأتي هذه الفيديو، كأحدث ظهور للفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد تعيينها مدير أعمالها الجديد المنتج الفني نبيل إدوارد، منذ أيام قليلة.

وكان نبيل إدوارد، قد أكد في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أنه سعيد بالعمل مع فنانة كبيرة بحجم شيرين عبدالوهاب، لأنها موهبة مصرية لا يمكن لأحد الاختلاف عليها، وإنّهم بدأوا العمل على مجموعة الأغاني، لتسجيلها خلال الفترة المقبلة.

طرح شيرين عبدالوهاب مجموعة من الأغنيات

من المنتظر أن تطرح الفنانة شيرين عبدالوهاب، مجموعة من الأغنيات، خلال الأيام المتبقية، من العام الجاري، بالاضافة إلي إحيائها حفلة كبيرة في دولة عربية.

نجاح شيرين عبدالوهاب في أغنية المترو 

وحققت الفنانة شيرين عبدالوهاب نجاحًا كبيرًا مؤخرًا من خلال أغنية «المترو»، التي طرحت مؤخرًا عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، التي جاءت من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى.

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بقلم أحمد عبد الرحمن