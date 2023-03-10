ضبط 3866 عبوة أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 3866 عبوة أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بمركز الزقازيق.

إحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

ضبط أكثر من 3 آلاف عبوة أدوية مجهولة المصدر

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين مدينة الزقازيق برئاسة عبد الله إسماعيل، مدير الإدارة، وبالإشتراك مع الدكتورة راندا العطار بجهاز حماية المستهلك فرع الشرقية، والدكتور وليد القاضي بهيئة الدواء المصري، بحملة تفتيشية على الأنشطة التجارية ومراكز بيع الأدوية، أسفرت عن تحرير المحاضر الآتية:

- تحرير محضر رقم 3484 لعام 2023 جنح ثاني الزقازيق، ضد صاحب أحد مراكز بيع الأدوية لحيازته وعرضه للبيع أدوية بشرية ومكملات غذائية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وفي مكان غير مرخص، ولا يحق له الاتجار في الأدوية، مخالفاً قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتم التحفظ على عدد 3866 عبوة أدوية ومكملات غذائية.

- تحرير محضر رقم 3485 لعام 2023 جنح ثاني الزقازيق، ضد أحد أصحاب المخابز السياحية لحيازته واستخدامه دقيق مجهول المصدر وعدم نظافة المخبز وأدوات العجن، وعدم الإعلان عن أسعار المخبوزات وأوزان الخبز لجمهور المستهلكين، وتم التحفظ على عدد 8 أجولة دقيق استخراج 72% وزن الجوال الواحد 50 كيلوجراما بإجمالي كمية قدرها 400 كيلوجرام.

- تحرير محضر رقم 3486 لعام 2023 جنح ثاني الزقازيق ضد بائع متجول لحيازته وعرضه للبيع مستحضرات تجميل ومواد غذائية منتهية الصلاحية منذ فترات مختلفة، وتم التحفظ على عدد 337 عبوة منتهية الصلاحية، وجار العرض على النيابة العامة.