توصيات ملتقى «ضد المنشطات» بالإسكندرية: بعض «أدوية البرد» محرمة على الرياضيين

نظمت كلية التربية الرياضية بنين أبو قير، في جامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور محمد بلال، عميد الكلية، الملتقى العلمي الثاني الطب الرياضي وأبحاث الجهاز الحركي تحت عنوان «معاً نستطيع ضد المنشطات في المجال الرياضي Together We can anti-Doping in Sports Field» بقاعة المؤتمرات الكبرى بالكلية ضمن سلسلة الملتقيات العلمية للطب الرياضي، ودراسات الجهاز الحركي، وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية، والتي أصدرت عدة توصيات مهمة.

توصيات ملتقى ضد المنشطات

وحصلت «الوطن» على التوصيات التي أصدرها المؤتمر وتناولها الدكتور أكرم الداوودي استشاري جراحة العظام ومناظير المفاصل بمستشفيات جامعة الإسكندرية، والدكتور محي الدين نبيل الجعفري، استشاري مكافحة المنشطات باللجنة الطبيه للاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة الأولمبية المصرية والتي تمثلت في التالي:

- توسيع قاعدة التثقيف والتوعيه لطلاب الكلية بإضرار تناول المنشطات الصناعيه على الاعب والفرق.

- عمل دورات وندوات مغزاها مكافحة المنشطات والتعرف على اضرار واخطار هذه المنشطات المحرمة دوليًا.

ملتقى ضد المنشطات: «الكونجيستال» من المواد المحرمة للرياضيين

- إضافة مادة مكافحة المنشطات في مناهج كلية التربية الرياضية والتي تدرس للطلاب بتعديل توصيف بعض المواد المرتبطة بالصحه الرياضية والتغذية لزيادة الوعي الصحي للطلاب والتعرف على اخطار تناول المنشطات المحرمة دوليًا للرياضيين.

- تنظيم دورات تخصصية في مجال مكافحة المنشطات للرياضيين في المجتمع الخارجي.

- التأكيد على أن بعض أدوية البرد مثل كونجيستال تعتبر من المواد المحرمة للرياضيين.