تفاصيل وظيفة قيادية في التربية والتعليم بالدقهلية.. الشروط ومواعيد التقديم

بدأت الأمانة الفنية للجنة وظائف الإدارة العليا ومقرها ديوان عام محافظة الدقهلية بالإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، في تلقي طلبات المتقدمين لشغل وظائف التربية والتعليم بالدقهلية، بعد أن أعلنت المديرية عن خلو وظيفة مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية التي تقع من المستويين الأول المتميز والأول بالمحافظات، يمكن التقديم حتى 22 مارس 2023.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان لها، أن يختص شاغل هذه وظيفة التربية والتعليم بالدقهلية بمعاونة مدير المديرية في الإشراف على جميع الأعمال والخدمات التعليمية والتربوية التي تدخل في اختصاصه وفيما يسند إليه من واجبات ومسئوليات خصوصا في النواحي الفنية والتنفيذية داخل نطاق المديرية.

وظيفة التربية والتعليم بالدقهلية

وذكرت أنه على من يرغب التقدم لشغل وظيفة مدير عام التعليم الفني في التربية والتعليم بالدقهلية استيفاء الشروط الآتية

- مؤهل تربوي عالي أو مؤهل عال مناسب.

- بيان حالة وظيفية ومعتمد ومختوم من الجهة التابع لها.

- المؤهلات الإضافية للمؤهل العلمي.

- الخبرة النوعية والزمنية.

- الوظائف الإشرافية التى مارسها.

- تقارير الكفاية.

- الدورات التدريبية ومدتها وأنواعها.

- العلاوات التشجيعية.

- الجزاءات إن وجدت وشهادة قانونية معتمدة ومختومة بذلك.

- بيان بأبرز إنجازات وإسهامات المتقدم مدعما بالمستندات المؤيدة بذلك.

- مقترح وافى لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل.

- المهارات المطلوبة لشغل وظيفة مدير عام التعليم الفني في التربية والتعليم بالدقهلية.

- اجتياز الدورات التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة.

- القدرة على القيادة والتوجيه والإشراف العام على العاملين.

- قضاء مدة بينية قدرها سنة من المستوى الوظيفي الأول أو قضاء مدة كلية قدرها سبعة عشر عام تتفق مع طبيعة الوظيفة.

طريقة التقديم في وظيفة التربية والتعليم بالدقهلية

على من يرغب شغل هذه الوظيفة استيفاء النموذج المعد لذلك بإدارة شئون العاملين بالمديرية وتقدم الطلبات باسم محافظ الدقهلية وتسليمه باليد للأمانة الفنية للجنة وظائف الإدارة العليا ومقرها ديوان عام محافظة الدقهلية بالإدارة العامة للشئون المالية والإدارية ومرفق به 6 صور شخصية حديثة مقاس 6×4 وعدد 7 ملفات أصل و6 صور.