«كتف في كتف» توزع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأولى بالرعاية في بني سويف

أنهت مبادرة «كتف في كتف» أعمال تعبئة قرابة 10 آلاف كرتونة مواد غذائية، تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الاكثر احتياجًا بقرى محافظة بني سويف.

سعادة بين المتطوعين

ووصلت مبادرة كتف في كتف إلى محافظة بني سويف، حيث أقدم عدد كبير من الشباب المتطوعين على تعبئة المواد الغذائية باستاد بني سويف، داخل كراتين تمهيدا للبدء في أعمال التوزيع.

وكشف أشرف الشاعر، ممثل بنك الطعام المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إن مبادرة «كتف في كتف» تستهدف توزيع 10 آلاف كرتونة غذائية على الأولى بالرعاية في قرى محافظة بني سويف.

10 آلاف كرتونة مواد غذائية

وقال الشاعر لـ«الوطن»، إن مبادرة «كتف في كتف» من أكبر المبادرات التي نفذها التحالف الوطني على مستوى الجمهورية حيث يتم توزيع كراتين المواد الغذائية على المواطنين والأهالي الأولى بالرعاية، تزامنًا مع قرب شهر رمضان المبارك.

80 شابا وفتاة يتطوعون للمشاركة في المبادرة

وأشار على هامش تعبئة المواد الغذائية في استاد بني سويف الرياضي بواسطة أكثر من 80 شابا وفتاة متطوعين، الى أنّ التحالف الوطني يستعد لشهر رمضان المبارك منذ أكثر من شهر، من خلال استقبال المواد الغذائية وتخزينها بشكل آمن وصحي، ومن ثم التعبئة من جانب المتطوعين، مؤكدا أن أعمال توزيع الكراتين سيتم عقب الانتهاء من التعبئة بشكل مباشر بواسطة متطوعين من كافة الفئات.

وأبدى يوسف جمال، أحد المتطوعين في المبادرة، سعادته بالمشاركة في أعمال تعبئة المواد الغذائية وتوزيع الكراتين على الأولى بالرعاية قائلا: «عمل عظيم وسعيد بالمشاركة في إسعاد أهلنا بمحافظة بني سويف"، كما قالت آية محمد، إحدى المتطوعات، إنها سعيدة لمشاركتها في المبادرة وإدخال السعادة والسرور على الأسر الأولى بالرعاية.