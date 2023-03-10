«كتف في كتف» ترسم البهجة على أهالي الفيوم.. 10 آلاف كرتونة غذائية

شهدت محافظة الفيوم، اليوم الجمعة، انطلاق المرحلة الأولى من فاعليات «كتف في كتف»، أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في مصر، وذلك ضمن أعمال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، والتكافل بين أبناء الوطن الواحد، وذلك لإدخال البهجة والسرور على منازل الأسر البسيطة استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وشملت مبادرة «كتف في كتف» العديد من الفعاليات والأنشطة للكبار والصغار، بينها أنشطة خيرية، ورياضية، وفنية، واجتماعية.

انطلاق مبادرة كتف في كتف

وقال محمود الجارحي، عضو مجلس إدارة مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ المؤسسة تولت تنظيم مبادرة كتف في كتف تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، موضحًا أنّه أكبر حدث اجتماعي ستشهده المحافظة قبيل شهر رمضان المبارك.

توزيع 10 آلاف كرتونة غذائية

وأشار الجارحي إلى أنّ اليوم يتضمن تعبئة وتوزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية تكفي الكرتونة 5 أفراد، فضلًا عن تنظيم ماراثون للجري تقدمه النائب محمد الجارحي عضو مجلس النواب، وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بالإضافة إلى تنظيم كرنفال ترفيهي لأطفال دور رعاية الأيتام.

معرض للحرف اليدوية والتراثية

وأضاف أنّ فعالية مبادرة «كتف في كتف» تشمل أيضًا تنظيم معرضًا للحرف اليدوية التراثية التي تشتهر بها محافظة الفيوم، مثل صناعة الفخار، والخزف، والسجاد اليدوي، والخوص، وغيرها من الصناعات البيئية التي تميزت بها المحافظة منذ سنوات طويلة.

كورال فني للأطفال

وكشف أنّه في ختام اليوم سيتم تنظيم حفل ختامي يتضمن عرضا فنيا لكورال، بالإضافة إلى توقيع بعض بروتوكولات التعاون في العمل التنموي والمجتمعي، فضلًا عن تكريم الشباب والفتيات المتطوعين في المبادرة.

التحالف الوطني للعمل الأهلي

تجدر الإشارة إلى أنّ التحالف الأهلي التنموي تم إطلاقه في مارس الماضي، حينما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي 2022 عامًا للمجتمع المدني، حيث يضم التحالف نحو 25 ألف جمعية، ومؤسسة أهلية وتنموية وخدمية في جميع المحافظات.

توفير 4 ملايين كرتونة مواد غذائية

وتستهدف المبادرة الرئاسية حياة كريمة توفير 4 ملايين صندوق مواد غذائية يتم توزيعها على مختلف الأسر الأولى بالرعاية في جميع المحافظات قبل انطلاق شهر رمضان المبارك، فضلًا عن إنشاء مطبخ لإعداد الوجبات المطهية الساخنة طوال شهر رمضان.