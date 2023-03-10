تدشين مبادرة «كتف بكتف» في حي الأسمرات بحضور محافظ القاهرة

شهد حي الأسمرات اليوم، حفل تدشين مبادرة «كتف بكتف»، والتي تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح، لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث تستهدف المبادرة تقديم 5 ملايين صندوق مواد غدائية للأسر الأولى بالرعاية بجميع محافظات الجمهورية، وتم خلال الحفل الذي شهده اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة توزيع 2000 كرتونة غذائية، و2 طن لحوم، و2000 قطعة ملابس.

دعم الأسر الأولى بالرعاية

وأكد محافظ القاهرة أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بدعم الأسر وتحسين مستوى معيشتها خاصة الأسر الأولى بالرعاية لتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

مبادرات تجسد نموذج الشراكة

وأشاد محافظ القاهرة بالمبادرة مؤكدًا أنها تأتى ضمن الجهود التي تبذلها الدولة والتي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين مشيرًا إلى أن تلك المبادرات تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.