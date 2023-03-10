قناة الحياة: «التحالف الوطني» يكشف تفاصيل انطلاق قطار الخير على أرض سيناء

قال العميد راتب عبدالجواد مسؤول بجمعية الأورمان ، إنّه سعيد جدا بانطلاق قطار الخير للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك على أرض سيناء.

وأضاف عبدالجواد في لقاء ببرنامج «أهل بلدنا»، المذاع على قناة «الحياة»، من تقديم الإعلامية مها موسى: «يشارك التحالف في الاحتفالية بـ11 تريلا محملة بـ40 طن مواد غذائية، وهذا الحدث يعتبر من أكبر المناسبات الجميلة، وكل ذلك في إطار مبادرتي كتف في كتف وحياة كريمة».

وتابع بأن التحالف الوطني يقدم خدمات عديدة ومتنوعة مثل تجهيز العرائس وإعادة إعمار وفرش ومشروعات تنموية، حيث تستهدف دعم الأهالي في مواجهة أعباء الحياة الملقاة على عاتقهم، كما تدعم الجمعية جراحات القلب والعيون والأجهزة التعويضية.