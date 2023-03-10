توزيع 3 آلاف كرتونة مواد غذائية ضمن «كتف في كتف» بسوهاج

قال محمد جمال، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في محافظة سوهاج، إنّ مبادرة «كتف في كتف» من أكبر المبادرات التي نفذها التحالف الوطني، حيث يتم توزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية على االأهالي والأسر الأولى بالرعاية في شتى المحافظات، تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، ومنها توزيع 3 آلاف كرتونة في قرى ومراكز المحافظة.

توزيع 120 ألف كرتونة بسوهاج

وأضاف «جمال» في تصريح صحفي لـ«الوطن»، أنّ التحالف يعمل على توزيع 120 ألف كرتونة داخل محافظة سوهاج، لافتًا إلى أنّ التحالف الوطني سيقوم اليوم من خلال استقبال المواد الغذائية وتخزينها بشكل آمن وصحي، ومن ثم التعبئة من جانب المتطوعين، موضحًا أنّ «كتف في كتف» بدأت في جنوب سيناء أول أمس.

مبادرة كتف في كتف بسوهاج

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنّ مبادرة «كتف في كتف» حاليًا تبذل جهودا ضخمة لتوزيع كراتين المواد الغذائية بمحافظة سوهاج، وسيكون هناك متابعة يومية حيث سيتم اليوم توزيع 3 آلاف كرتونة، على 3 آلاف أسرة بواقع 15 ألف أسرة، بـ7 مراكز في محافظة سوهاج وهي مركز طما وطهطا وسوهاج والمنشأة وجرجا ودار السلام والبلينا، حيث سيقوم بالتوزيع 500 متطوع من متطوعي مؤسسة صناع الحياة، إحدى المؤوسسات المشاركة في التحالف الوطني.