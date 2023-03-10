«كتف في كتف» توزع كراتين مواد غذائية على مرضى شفاء الأورمان بالأقصر

وزعت مؤسسة حياة كريمة بالأقصر، بالتعاون مع مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالمجان بالأقصر، كراتين مواد غذائية للأسر المستحقة من المرضى بالمستشفى، ضمن مبادرة كتف بكتف للتحالف الوطني.

مبادرة كتف بكتف الأقصر

وقال محمود صادق، منسق مبادرة حياة كريمة بالأقصر، إنه جرى توزيع 2500 كرتونة مواد غذائية والتي تضم السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المواطن من سكر وزيت وسمن وفول وفاصوليا، على الأسر المستحقة من مرضى السرطان بمستشفى شفاء الأورمان وأسرهم.

كما جرى تكريم السيدات من مرضى سرطان الثدي، تزامنا مع قرب الاحتفال بعيد الأم، إضافة إلى توزيع مكافآت مالية عليهم، في احتفالية رائعة رسمت على وجوه المرضى السعادة والسرور كنوع من التصامن معهم لتشجيعهم على مقاومة هذا المرض اللعين.

وأشار أحمد شوقي، مدير العلاقات العامة بالمستشفى، إلى أن مؤسسة حياة كريمة قررت اختيار مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالمجان، كأفضل مكان يستحق توزيع تلك المساعدات ضمن مبادرة كتف بكتف للتحالف الوطني، بحضور محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والعديد من القيادات بالمستشفى وحياة كريمة بالأقصر.

دعم مرضى السرطان

وأضاف أن الاحتفالية كان لها الأثر الكبير في دعم مرضى السرطان وأسرهم، خصوصا تكريم الأمهات المريضات بسرطان الثدي، إضافة إلى توزيع مساعدات وكراتين غذائية.