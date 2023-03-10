رسالة مؤثرة من نجل محمد ثروت لخطيبته بعد سفره للعلاج: «مش هقدر أوفي حقك»

حرص المطرب والمخرج أحمد ثروت، نجل الفنان الكبير محمد ثروت، على توجيه رسالة لخطيبته لما الشواربي، بعدما ساندته في أزمته الصحية وبعد سفره إلى ألمانيا لاستكمال رحلة العلاج، إثر إصابته بمرض نادر «متلازمة ميلر فيشر»، الذي يسبب فقدان القدرة على الحركة.

أحمد ثروت لخطيبته: لو وقفت تاني على رجلي هيكون بسببك

ونشر أحمد ثروت عبر حسابه على «إنستجرام»، مقطع فيديو للقطات التي تجمعه مع خطيبته خلال أزمته الصحية بأغنية «زي ما أنتي» بصوته، معلقا: «لو وقفت تاني على رجلي هيكون ليكي فضل بعد ربنا في ده، وقفتي جنبي، سندتيني وسهرتي شهر جنبي من غير نوم وكنتي مؤمنة فيا من أول يوم عرفنا بعض فيه».

أحمد ثروت: مش هقدر اوفي حقك

وأضاف أحمد ثروت: «فعلاً لو قعدت عمر كامل أوفيكي حققك ما يكفيش 1% من اللي بتعمليه معايا يا بنت الأصول، وإن شاء الله أقوم بس وأيامك كلها تبقى عوض عن كل ليلة صعبة قضيناها مع بعض».