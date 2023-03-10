افتتاح 5 مساجد جديدة اليوم بسوهاج لنشر صحيح الدين والتوعية

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج 5 مساجد جديدة بمراكز المحافظة المختلفة ضمن خطة الدولة لإعمار المساجد، وفقا لبيان الشيخ الدكتور محمد حسني عبد الرحيم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة سوهاج مؤكدا الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف في البناء والتشييد وعمارة المساجد ونشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

تشييد المساجد بالقرى والمراكز

وأوضح أن تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة يأتي للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد بالمقر والمراكز.

5 مساجد افتتحت اليوم بسوهاج

وصرح بأن مساجد سوهاج التي جرى افتتاحها اليوم تضم مسجد نور الإسلام بنجع الوحلية الكبير ببرديس بمركز البلينا، ومسجد الإمام محمد عبده الرياينة بمركز طما ومسجد الأنوار المحمدية بنجع الحضر، بقرية أولاد سلام بمركز دار السلام، ومسجد التراكوة بقرية بني وشاح بمركز المراغة ومسجد الجواميس العزبة المستجدة بقرية المدمر التابع لمركز طما، وأدى أئمة المساجد، اليوم خطبة الجمعة عن «منزلة الشهداء عند ربهم».