رابط التقديم في مسابقة عمال المساجد بالأوقاف.. إليك الشروط وطريقة التسجيل

أعلنت وزارة الاوقاف طريقة التقديم للراغبين لشغل وظيفة 1000 عامل مسجد من الوظائف الحرفية وخدمة معاونة، بنظام التعاقد بجميع محافظات الجمهورية، وفقا للإعلان بنظام التعاقد إلكترونيا، حتى يوم 30 من شهر مارس المقبل 2023.

رابط التقديم في مسابقة العمال بالأوقاف 2023

وحددت وزارة الاوقاف رابط تقديم الراغبين لشغل وظيفة عامل مسجد من الوظائف الحرفية وخدمة معاونة من هنا، وذلك عن طريق الضغط على تقديم طلب وملء الإستمارة الإلكترونية والاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بالمتقدم بعد إتمام عملية التسجيل.

طريقة تسجيل الطلب للمتقدمين لشغل وظيفة مسابقة العمال بالأوقاف 2023

وطالبت وزارة الاوقاف من المتقدمين لشغل وظيفة عامل مسجد من الوظائف الحرفية وخدمة معاونة بنظام التعاقد أن يقوم خلال تسجيل الطلب الخاص بة برفع المرفقات جميعا بالألوان مع رفع الملفات بصيغة jpg فقط، ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا، والتأكد من المرفقات قبل تحميلها.

وفي حالة ثبوت عدم صحتها يجرى رفض الطلب، إضافة إلى أنه يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد إستيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقرره والحصول على إيصال الإيداع ويجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم، وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

المحافظة على المسجد من اختصاصات المتقدمين

وقالت وزارة الاوقاف في الإعلان، إن وظيفة عامل مسجد تختص بالمحافظة على المسجد والعمل على النظافة المستمرة، ضمانا لإظهار الصورة اللائقة بالمسجد بما يتوائم مع المظهر الحضاري وفق الخطة الاستراتيجية للوزارة في مجال نشر الدعوة الإسلامية، إضافة إلى توافر الانضباط والالتزام وحسن استخدام وقت العمل والالتزام بأخلاقيات العمل والسلوك القويم.

الشروط واجب توافرها في المتقدمين للتعيين بمسابقة العمال بالأوقاف 2023

وحددت وزارة الاوقاف في الإعلان على رابط https://jobs.caoa.gov.eg/ الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل شروط المتقدمين لشغل وظيفة عامل مسجد وهي كالتالي:

- العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما.

- مستوى المؤهل: مؤهل أقل من المتوسط.

- المؤهل: مؤهل أقل من المتوسط - إعدادية عامة.

- مؤهل أقل من المتوسط - إعدادية أزهرية.

المستندات المطلوبة للمتقدمين بمسابقة العمال بالأوقاف 2023

وكشفت وزارة الاوقاف في الإعلان، المستندات المطلوبة التي يجب أن يتقدم بها الراغبين في المتقدمين لشغل وظيفة عامل مسجد، وهي كالتالي:

- الصورة الشخصية

- الرقم القومي وجه أول سارية

- الرقم القومي وجه ثاني سارية

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

- المؤهل الدراسي

- إيصال الإيداع البنكي

- الموقف من الخدمة العسكرية

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف وجهين بحسب الأحوال.