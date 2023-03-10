الدقهلية تحتل المركز الأول بحملة «طرق الأبواب» ضد كورونا.. تطعيم 126 ألف مواطن

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن استمرار تطعيم المواطنين بحملة طرق الأبواب للتطعيم ضد مرض فيروس كورونا التي بدأت الأحد الماضي ضمن خطة الدولة فى متابعة الوضع الوبائي ورفع نسب التغطية بالتطعيم لتحتل صحة الدقهلية المركز الأول في حملة طرق الأبواب بإجمالي 126 ألف و595 مواطناً بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بضرورة رفع نسب التغطية بالتطعيم ضد مرض كوفيد - 19 لحماية المواطنين والمجتمع.

الحملة تستهدف تطعيم الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً بالمنازل

وأوضح مكين، في بيان صحفي، أن مديرية الصحة الحملة تستهدف تطعيم ضد كورونا الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً بالمنازل بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك لضمان وصول الخدمة لجميع المستهدفين والمنتشرة في محيط جميع المساجد والمتنزهات والحدائق العامة

فرق طبية مدربة وجاهزة بالتطعيم ضد كورونا

وقالت الدكتورة عبير عبد الغنى، وكيل مديرية الصحة بالدقهلية، إن التطعيم من خلال فرق طبية مدربة وجاهزة والتطعيم يتم من خلال الفرق الثابتة والمتحركة المنتشرة في النطاق الجغرافي لمحافظة الدقهلية بما فيها المدارس والمصالح الحكومية فضلاً عن النوادي ومراكز الشباب وأماكن التجمعات.

فيما أشارت الدكتور لمياء سلامة مدير الطب الوقائي إلى أن الحملة تستهدف تطعيم أكبر عدد من المواطنين والوصول إلى أماكن تواجدهم مستهدفة كافة الفئات العمرية فوق 12 عاماً ببطاقة الرقم القومى وشهادات الميلاد، فضلا عن أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الهمم والمقبلين على الزواج والفرق الطبية.