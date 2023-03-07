تطعيم 100 ألف مواطن ضد كورونا ضمن حملة «طرق الأبواب» بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تطعيم 100 ألف مواطن خلال الأيام الثلاثة الأولى من حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد مرض فيروس كورونا، والتي بدأت الأحد الماضي، ضمن خطة الدولة في متابعة الوضع الوبائي ورفع نسب التغطية بالتطعيم، بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، بضرورة رفع نسب التغطية بالتطعيم لحماية المواطنين والمجتمع من مرض «كوفيد 19».

تطعيم من تزيد أعمارهم عن 12 عاما بالمنازل

وأوضح «مكين»، في بيان صحفي، أن مديرية الصحة أنهت استعداداتها لبدء فعاليات الحملة، حيث تستهدف تطعيم ضد كورونا الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما بالمنازل بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، لافتا إلى أن عدد الفرق الثابتة والمتحركة يبلغ نحو 750 فرقة، وذلك لضمان وصول الخدمة لجميع المستهدفين.

فرق طبية مدربة وجاهزة والتطعيم

وقالت الدكتورة عبير عبد الغني، وكيل مديرية الصحة بالدقهلية، إن التطعيم من خلال فرق طبية مدربة وجاهزة والتطعيم، يتم عن طريق الفرق الثابتة والمتحركة المنتشرة في النطاق الجغرافي لمحافظة الدقهلية، بما فيها المدارس والمصالح الحكومية، فضلاً عن النوادي ومراكز الشباب.

وذكرت الدكتور لمياء سلامة، مدير الطب الوقائي، أن الحملة تستهدف تطعيم أكبر عدد من المواطنين والوصول إلى أماكن تواجدهم، مستهدفة كافة الفئات العمرية فوق 12 عاما ببطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد، فضلا عن أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الهمم والمقبلين على الزواج والفرق الطبية.