مراسل القاهرة الإخبارية: ما تردد عن نقل لافروف للمستشفى غير صحيح

قال حسين مشيك مراسل قناة القاهرة الإخبارية في روسيا، إنّ ما تردد عن نقل «سيرجي لافروف»، وزير الخارجية الروسية إلى المستشفى غير صحيح، مشيرًا إلى أنها معلومات تبقى في إطار المعلومات الخاطئة والتي تستهدف تشويه الصورة الروسية، لافتًا إلى أن السلطات الروسية والمسؤولون في روسيا يسخرون من تلك المعلومات.

لقطات عبر تيليجرام

وأضاف «مشيك»، خلال تصريحات عبر قناة القاهرة الإخبارية: «نفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الأنباء التي تتحدث عن دخول وزير الخارجية الروسي إلى المستشفى في جزيرة بالي بإندونيسيا، وفي لقطات نشرتها ماريا عبر قناتها على تليجرام ظهر فيها لافروف في أحد الفنادق وهو يحضر لقمة غدًا».

أنباء مزيفة

وتابع مراسل قناة القاهرة الإخبارية في روسيا، أن ماريا وصفت الأنباء التي تحدثت عن نقل لافروف إلى المستشفى بأنها أنباء مزيفة ودعت الصحفيين ووكالات الإعلام والأنباء العالمية بترقب حديث لافروف غدًا وأكدت أنه بصحة جيدة وجميع الأنباء التي تتحدث عن نقله إلى المستشفى مزيفة.