أسعار اللحوم البلدية بمنفذ «أهلا رمضان» أبوتيج بأسيوط.. تخفيضات بالجملة

أعلنت رئاسة مركز ومدينة أبوتيج في محافظة أسيوط، عن طرح لحوم بلدية بسعر 210 جنيهات للكيلو بمنفذ «أهلا رمضان» المتواجد بديوان عام المركز، على مدار الأسبوع بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك.

طرح لحوم بلدية بسعر 210 جنيهات

وقال الدكتور محمد عبدالراضي، رئيس مركز ومدينة أبوتيج في محافظة أسيوط في تصريحات له إنه بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك تم طرح لحوم بلدية في منفذ «أهلا رمضان» المتواجد بديوان مجلس المدينة بسعر 210 جنيهات للكيلو على أن تكون طازجة على مدار الأسبوع وتحت إشراف الطب البيطري، ضمن المنتجات التي يطرحها منفذ أهلا رمضان لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة بأقل من الأسواق ومن ضمنها الفاكهة والخضروات والسلع الأساسية بسعر منخفض.

وصول الدفعة الأولى من الأشجار المثمرة

وأضاف رئيس مركز ومدينة أبوتيج أنه ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة جرى وصول الدفعة الأولى من الأشجار المثمرة والزينة من مبادرة حياة كريمة بالوحدة المحلية بقرية الزرابي لانتشار المسطح الأخضر على مستوى الجمهورية لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي وفي انتظار وصول باقي الدفعات لزراعتها في مدينة أبوتيج والقرى، كما تم فك شدة خشبية لحالة مخالفة في البناء بقرية دكران، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.