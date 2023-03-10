«حماة الوطن» يختتم زيارته لمحافظة الفيوم بإقامة عرس جماعي وتقديم هدية الرئيس للعرسان

اختتم حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب زيارته لمحافظة الفيوم بإقامة حفل العرس الجماعي لتقديم هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتجهيز 32 عريس وعروسة من أبناء الفيوم بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب واللواء طارق نصير الأمين أمين عام حزب حميه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم والدكتورة راندا مصطفى وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ وأمين المرأة والدكتورة ميرال الهريدي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وأمين التعليموالنائب فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ و صفاء جابر عضو مجلس النواب، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ والمهندس طاهر هيكل مساعد الأمين العام والعميد محمد عمر رئيس قطاع شمال الصعيد والمهندس الحسيني مصطفى أمين أمانة الفيوم.

رئيس الحزب يقدم التهنئة للعرسان

كما حضر اللواء أحمد عبد الرحيم مساعد رئيس الحزب لشؤون المجالس النيابة والمحلية والأستاذ محسن عليوة مساعد رئيس الحزب للشئون العمالية والنقابية والدكتورة ناريمان الرفاعي أمينة التضامن الاجتماعي والدكتورة رانيا أبو الخير أمين الأمانة المركزية لحقوق الإنسان والدكتورة غادة البدوي أمين المراسم والمهندس أحمد تيسير أمين أمانة الشئون الاقتصادية والكاتب الصحفي هشام الشريف مستشار الأمين العام لشئون الإعلام والأستاذ عمرو الجهيني رئيس قطاع خدمات المواطنين بمكتب الأمين العام.

في البداية قدم الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب التهنئة للعرسان والشكر للقيادة السياسية على هذه الهدية التي قدمت للزيجات.

وأضاف أن سياسة الحزب تعتمد على العمل الميداني والارتباط بنبض المواطنين من أجل حل المشكلات المجتمعية التي تواجههم.

هدية الرئيس لأبناء الفيوم

فيما عبر محافظ الفيوم عن شكره لتقديم حزب حماة الوطن هدية الرئيس لأبناء الفيوم والتي أدخلت البهجة والسرور عليهم والتي تعبر بعمق عن معدن الشعب المصري في الشدائد والمحن خاصة ونحن مقبلون على أيام مباركة، مقدما التهنئة لهذه الزيجات متمنيا لهم آلسعآدة والتوفيق في الأيام المقبلة.

فيما اعتبر اللواء أحمد العوضي أن هذا العمل يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به الحزب وهيئاته البرلمانية للتلاحم مع كافة المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، وأضاف اللواء طارق نصير أن أقامة العرس الجماعي سوف يعممه الحزب في كافة محافظات الجمهورية.

وقال إن الحزب من خلال كوادره في مختلف المحافظات سوف يساهم في توفير عدد من السلع الأساسية للمواطنين ويأتي على رأسها توفير اللحوم الطازجة من خلال منافذ البيع التي أقامها الحزب في كافة المحافظات لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بأسعار تتناسب مع دخولهم شهر رمضان المبارك أعاده الله علي مصرنا الحبيبة بكل خير وتقدم وازدهار تحت قيادة الرئيس السيسي.

ومن جانبه قال العميد محمد عمر رئيس قطاع شمال الصعيد نحن نعمل وفقا لسياسة الحزب يد بيد لحل كل المشاكل التي تواجه المواطن الفيومي وكافة المحافظات

فيما أكد المهندس الحسيني مصطفى أمينا عاما أمانة الفيوم انه ليوم تاريخي تشهدة المحافظة بتشريف الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب والقيادات المرافق له

وقال نحن أخذنا علي عاتقنا خدمة المواطن الفيومي وهو الأمر الذي دفعنا الي التحاق 20000 عضوية جديدة بالحزب ونسعى الي زيادة العدد خلال المرحلة القادمة.

زيارة حزب حماة الوطن للفيوم

من الجدير بالذكر أن قيادات حزب حماة الوطن بدأت زيارتها لمحافظة الفيوم بعقد لقاء مع الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم واللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم وافتتاح المقر الرئيسي للحزب ومركز الأمل بقرية «يهموا» لتعليم الحرف التراثية وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للمواطنين بالمجان في إطار سياسة الحزب للمساهمة في حل المشكلات المجتمعية التي تواجه المواطنين.