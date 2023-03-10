رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية لـ قناة الحياة: احتفالية كتف في كتف يشارك فيها الشعب المصري كله

قال طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، امتدادا للأنشطة التي نفذها منذ الإعلان عنه في مارس 2022 وبمناسبة مرور عام على بروتوكول التعاون الخاص بالتحالف، يستعد لاحتفالية كبيرة على مستوى مصر.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «أهل بلدنا» على شاشة «الحياة»: «كما أن مبادرة كتف في كتف ستكون يوم 19 مارس والهدف منها دعم الأسر المصرية الأكثر احتياجا للحصول على مواد غذائية ومساعدات عينية ونقدية، بمناسبة حضور شهر رمضان المعظم».

الشعب مع الجمعيات الأهلية

وتابع: «كما أن احتفالية كتف في كتف سيشارك فيها الشعب المصري كله والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية ومسؤسسات المجتمع المدني والاتحادات النوعية، ستحضر الاحتفالية لتكون أكبر حدث ومبادرة على مستوى مصر، وسيكون حشدا كبيرا باستاد القاهرة من المواطنين والهيئات والمؤسسات».

صورة مشرفة للدولة

واستطرد: «وسيعلن أنه جنبا إلى جنب وكتف إلى كتف مع الأسر الأكثر احتياجا، وهي صور مشرفة للدولة المصرية والمجتمع المصري القائم على مبدأ التكافل والتضامن والمحبة، وهي الصفات التي يتميز بها الشعب المصري تاريخيا، وستكون تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي دائما ما ينحاز إلى الأسر الأكثر انحيازا».