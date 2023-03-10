منسق مؤسسة «العربي» لـ قناة الحياة: توزيع شنط مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية

قال عطية علاء الدين منسق مؤسسة العربي، إن المؤسسة وصلت ضمن مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنوي «كتف في كتف» إلى محافظة المنوفية، وتشارك في تقديم الكثير من شنط المواد الغذائية والشنط الطبية لأهالينا الأولى بالرعاية.

علاء الدين: نهتم بالطلاب في المدارس

وأضاف «علاء الدين»، خلال استضافته ضمن مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنوي «كتف في كتف»، ويقدمه برنامج «أهل بلدنا»، والمذاع على قناة «الحياة»، أن الشنط الطبية للأطفال بها معجون أسنان وفوطة وصابون من أجل الاهتمام بالتلاميذ في المدارس أيضا.

واختتم: «متكاتفين مع بعضنا لاختيار الحالات في محافظة المنوفية، وجمعناهم معانا هنا في الاستاد الرياضي بشبين الكوم، وفي نقاط تانية مجمعين فيها الحالات اللي مقدروش يجولنا المكان هنا، هنروحلهم منازلهم ونوزع عليهم كراتين المواد الغذائية إن شاء الله».