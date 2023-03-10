«حياة كريمة» لـ قناة الحياة: 2500 كرتونة مواد غذائية لمرتادي مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

قال محمود صادق منسق مبادرة حياة كريمة بالأقصر، إن المبادرة موجودة في مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، وتنفذ أولى الخطوات التجريبية لمبادرة «كتف في كتف»، إذ تنظم عددا من الأنشطة داخل المستشفى، هدفها تقديم كل الدعم للأهالي والمرضى مرتادي المستشفى والأطفال مرتادي المستشفى.

توزيع 2500 كرتونة مواد غذائية

وأضاف «صادق»، خلال لقاء ببرنامج «أهل بلدنا»، المذاع على قناة «الحياة»، أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تقديم نحو 2500 كرتونة مواد غذائية للأسر المرتادين لمستشفى شفاء الأورمان.

ولفت أن المبادرة تنفذ يوما ترفيهيا للأطفال داخل المستشفى، وتقديم بعض الهدايا الخاصة استعدادا للترفيه عنهم قبل حلول شهر رمضان المبارك، كما تقدم المبادرة بعض التكريمات المادية لأولياء أمور الأطفال كدعم ومساندة لهم من مؤسسة حياة كريمة ضمن إجراءات مبادرة كتف في كتف.

حياة كريمة.. مبادرة متكاملة

وأشار إلى مبادرة كتف في كتف تنظم بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لافتا أن حياة كريمة مبادرة متكاملة، ومؤسسة حياة كريمة ترعى كل هذه الأنشطة.