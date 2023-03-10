مؤسس الجارحي للتنمية لقناة الحياة: انضمامنا للتحالف الوطني ميزة لنا

قالت داليا الجارحي، أمين صندوق مؤسسة جمال الجارحي للتنمية، إن انضمام المؤسسة للتحالف الوطني للعمل الأهلي ساهم في الوصول إلى عدد أكبر من المستفيدين والأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، «ده كان بالنسبة لينا حاجة مميزة جدا».

الجارحي: مبادرة كتف في كتف تضم الكثير من المؤسسات

وأضافت «الجارحي»، خلال استضافتها ضمن مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنوي «كتف في كتف»، ويقدمه برنامج «أهل بلدنا»، والمذاع على قناة «الحياة»، أن مبادرة «كتف في كتف» يساهم فيها أكثر من 5 مؤسسات ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي، ووصلت إلى جنوب سيناء لإيصال الدعم لمستحقية في جنوب سيناء.

واستطرد: «في 10 مارس هنكون على صعيد المحافظات كلها، يوم 17 عندنا حضور فعالية الاستاد مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وموجودين كمتطوعين لتعبئة الكراتين اللي هيتم تعبئتها، وده كله هيكون ضمن مبادرة كتف في كتف بإذن الله».